AVM'de hırsızlık kamerada

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir AVM'den hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alışveriş merkezinde yer alan çeşitli mağazalardan, dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar çalan şüphelinin güvenlik kamerası kayıtlarından E.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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