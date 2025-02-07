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        AVM'de hırsızlık kamerada

        MERSİN'de bir AVM'deki mağazalardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:40
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        AVM'de hırsızlık kamerada
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        MERSİN'de bir AVM'deki mağazalardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı.

        Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir AVM'den hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Alışveriş merkezinde yer alan çeşitli mağazalardan, dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar çalan şüphelinin güvenlik kamerası kayıtlarından E.K. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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