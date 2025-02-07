Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek (3)

DOĞUMGÜNÜNDE EVLAT ACISI

Mersin'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada yaralanan, tedaviye alındığı hastanede dün akşam beyin ölümü gerçekleşen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı babası Mahmut Akyol'un bugün doğum günü olduğu belirtildi. Aynı kurumda çalışan eşi Övül Akyol ile tek çocukları olan Laçin Akyol'un organlarının diğer hastalara umut olabilmesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.