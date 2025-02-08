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        Mersin'de suç örgütü çökertildi: 15 tutuklama

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:30
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        Mersin'de suç örgütü çökertildi: 15 tutuklama
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        MERSİN’in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Silahlı tehdit’, ‘İş yeri kurşunlama’, ‘Şantaj’, ‘Silah zoruyla senet imzalatma’, ‘Birden fazla kişiyle nitelikli yağma’, ‘Kumar oynatmak için yer temin etme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmalarda 22 şüphelinin kimliği tespit edildi. Belirlenen 33 adrese Özel Harekat polislerinin de desteği ile operasyon yapıldı. Operasyonda, belirlenen 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat, muşta ve bıçak gibi kesici ve yaralayıcı aletler, çok sayıda dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen 299 bin 850 TL ile 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 15’i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Öte yandan şüphelilerin iş yerlerinin kurşunladıkları anlar güvenlik kamera yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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