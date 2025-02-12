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        Çimsa ÇBK Mersin- İlkem Yapı Tarsus Spor: 77-66

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih KurtÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 23, Carleton 14, Araujo7, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 19, Pelin Derya Bilgiç 9.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:30
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        Çimsa ÇBK Mersin- İlkem Yapı Tarsus Spor: 77-66
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 23, Carleton 14, Araujo7, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Rupert 19, Pelin Derya Bilgiç 9.

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Heal 25, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 10, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altupa 3, Nuran Tutsak 2, Havva Güngör Paker

        1’İNCİ PERİYOT: 19-19

        DEVRE: 30-32

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-50

        Basketbol Kadınlar Süper Ligi 21’inci haftasında ÇBK Mersin, sahasında İlkem Yapı Tarsus Spor’u 77-66 yendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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