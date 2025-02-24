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        Evinde çıkan yangında öldü

        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Mehmet Kılıç (80), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:25
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        Evinde çıkan yangında öldü
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        MERSİN'in Gülnar ilçesinde Mehmet Kılıç (80), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Kurbağa Mahallesi'nde Mehmet Kılıç'ın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler evde yaptıkları incelemede Mehmet Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kılıç'ın cenazesi Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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