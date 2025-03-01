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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Danilos Pizza Spor: 82-83

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda EsenİLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 2, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak DANİLOS PİZZA: Henderson 19, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Yağmur Bul 6, Yağmur Büşra Taşar, Mompremier 26, Walker 9 1'İNCİ PERİYOT: 23-16İLK YARI: 35-393'ÜNCÜ PERİYOT: 60-615 FAUL: Ecem Erk, Ceylin Beyza Altunpa, Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor) KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Danilos Pizza Spor karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:10
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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Danilos Pizza Spor: 82-83
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Aydın Karaçam, Seda Esen

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Ecem Erk, Heal 34, Elif Emirtekin 3, Büşra Akgün 11, Banu Şimşek 2, Alleyne 29, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak

        DANİLOS PİZZA: Henderson 19, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Yağmur Bul 6, Yağmur Büşra Taşar, Mompremier 26, Walker 9

        1’İNCİ PERİYOT: 23-16

        İLK YARI: 35-39

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 60-61

        5 FAUL: Ecem Erk, Ceylin Beyza Altunpa, Alleyne (İlkem Yapı Tarsus Spor)

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 24’üncü haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Danilos Pizza Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk takım Danilos Pizza Spor, 83-82 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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