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        TIR'ın çarptığı Türkan, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Türkan Tunç (21), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:05
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        TIR'ın çarptığı Türkan, 12 gün sonra yaşamını yitirdi
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçerken TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanan Türkan Tunç (21), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

        Kaza, 24 Şubat’ta öğle saatlerinde D-400 karayolu Mersin- Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tunç, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Türkan Tunç, 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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