TIR'ın çarptığı Türkan, 12 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza, 24 Şubat’ta öğle saatlerinde D-400 karayolu Mersin- Adana istikametinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Tunç’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Tunç, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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