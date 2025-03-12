Otomobil, yayalara çarpıp refüje çıktı: 3 yaralı

Kaza, gündüz saatlerinde 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. Haşim S. yönetimindeki 33 AZT 679 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim B. ve İsmail Hakkı B.'ye çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim B. (25) ve İsmail Hakkı B.'ye (13) çarptıktan sonra savrulan otomobil, refüje çıkarak durabildi. Kazada 2 yaya ile otomobil sürücüsü yaralandı.

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