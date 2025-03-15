AK Parti'li Yayman: Stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Duvarda ceket asmak için çivisi dahi bulunmayanlar, stajyer siyasetçiler, stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyorlar" dedi.

Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Milletvekilleri, il teşkilatı ve partililerin bulunduğu ziyarette konuşan Hüseyin Yayman, "İnşallah Cumhurbaşkanımızı bir kez daha aday yapmak suretiyle yapılacak ilk seçimde bir kez daha başkan seçeceğiz ve sessiz devrimlerin devamını sağlayacağız. Büyük kongrede kurucu Cumhurbaşkanımıza 'Sayın Cumhurbaşkanım siz yürüyün millet yürüsün, siz yürüyün çağlar yürüsün arkanızdan' demişti. Bugün Orta Doğu'ya baktığımızda yaşanan istikrarsızlığın çözüm anahtarı Recep Tayyip Erdoğan'da. Rusya-Ukrayna mücadelesinde hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla görüşebilen tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla dünyada lider eksikliğinin hissedildiği bu yıllarda dünyanın en büyük lideri bizim liderimiz. Duvarda ceket asmak için çivisi dahi bulunmayanlar, stajyer siyasetçiler, stajyer genel başkanlar Cumhurbaşkanımızı tenkit ediyorlar. Diğer partilere bakın. Bir önceki dönemde vekillik yapanlar bir daha aday yapılmayınca partilerine küsmüşlerdir, il başkanları ortada yoktur; bir kavga hali yaşanmaktadır. Ama AK Partimiz dünüyle, bugünüyle hep beraberdir. Muhtar bile olamaz denilen Cumhurbaşkanımızı Başbakan, Cumhurbaşkanı ve sizlerin sayesinde dünya lideri yaptık" dedi.

'BÖLGEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR'

Suriye üzerinden bölgenin karıştırılmak istendiğini kaydeden Yayman, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinde Cumhurbaşkanımızın çalışmalarıyla inşallah milletimizin yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de dün Esad'ın yanında yer alanlar, bugün farklı yorum yapıyorlar. Suriye'de Sünni Müslüman kardeşlerimiz katledildiğinde de karşıydık, Alevi kardeşlerimiz katledildiğinde de aynı ölçüde karşıyız. Bizim gözümüzde mazlum, mazlumdur. Bölgeyi karıştırmak istiyorlar. Bu oyunlara asla gelmedik, gelmeyeceğiz. Dün de Türkiye'de bu oyunları oynamak istediler ama Allah'a şükür bu oyunları bozduk. Daha yapacak çok işimiz var. AK Parti inşallah 2053'e kadar, 2071'e kadar milletine hizmet etmeye devam edecek" diye konuştu.