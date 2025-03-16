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        Hatayspor-Sivasspor: 3-2

        STAT:MersinHAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan SultanoğluHATAYSPOR: Bekaj –Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:18
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        Hatayspor-Sivasspor: 3-2
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

        HATAYSPOR: Bekaj –Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 32 Recep Burak Yılmaz), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 83 Cengiz Demir), Boutobba, Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakoviç, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 63 Emirhan Başyiğit) , Moutoussamy, Koita, Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Bekir Böke), Rodrigues (Dk. 83 Sımıc), Manaj

        GOLLER: Dk. 30 Boutobba, Dk. 55 Recep Burak Yılmaz, Dk. 65 Kilama (Hatayspor), Dk. 23 Koita, Dk 58 Manaj (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 74 Recep Burak Yılmaz, Dk. 78 Görkem Sağlam, Dk. 79 Massanga (Hatayspor), Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 78 Murat Paluli (Sivasspor)

        KIRMZI KART: Dk. 79 Calvo (Hatayspor)

        Süper Lig’in 27’inci haftasında Hatayspor, Mersin’de Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma Hatayspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

        13’üncü dakikada takım arkadaşı Aboubakar’ın indirdiği topu önünde bulan Hataysporlu Görkem Sağlam’ın ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

        23’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Sivassporlu Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Koita’nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

        30’uncu takım arkadaşı Görkem Sağlam’dan aldığı pasla rakip ceza alanı önüne kadar ilerleyen Hataysporlu Boutobba yerden sert şutuyla karşılaşmaya eşitlik getirdi: 1-1

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

        47’nci dakikada takım arkadaşından aldığı pasla rakip ceza sahasında giren Sivassporlu Manaj’ın şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Bekaj ayaklarıyla çıkardı.

        55’inci dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam’ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak’ın içeri çevirdiği topa kafayla dokunan Recep Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

        58’inci dakikada Sivaspor’un atağında Koita’nın çektiği şut savunmadan sekip Manaj’ın önünde kaldı. Topu kontrol edip sert vuruş yapan Manaj golü yapmayı başardı: 2-2

        65’inci dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından savunmanın uzaklaştırmak istediği topa gelişine vuran Abdulkadir Parmak’ın şutunu kaleci Ali Şaşal uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilama takımını öne geçirdi: 3-2

        70’inci rakip ceza alanına giren Sivassporlu Rodrigues, topu içeriye çevirdi. Pası alan Manaj’ın yakın mesafeden şutunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.

        73’üncü dakikada sağ kanattan hareketlenen Hataysporlu Bamgboye’nin içeriye çevirdiği top Boutobba’nın önünde kaldı. Boutobba’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        90+5’inci dakikada rakip savunma arkasına sarkan Sivassporlu Koita’nın sert şutunda kaleci Bekaj son anda soluna uzanarak topu kornere çeldi.

        Karşılaşma 3-2 sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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