Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

Akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 33 AES 247 plakalı otomobil, alev aldı. Otomobili yolun sağına çekip, araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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