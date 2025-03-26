Kendisini tehdit eden eski sevgilisi tutuklanan Ayşe öğretmen: Rahat bir nefes aldık

MERSİN’de kendisini tehdit eden eski sevgilisi Mustafa O.'nun (40) tutuklandığı haberini alan sınıf öğretmeni Ayşe Sarıkaya (34), "Ailem ve çevremdeki herkes rahatsız ediliyordu. Tutuklanınca rahat bir nefes aldık ama korkularım devam ediyor" dedi.

Mersin’de sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Sarıkaya, bir süre önce ayrılma kararı aldığı Mustafa O. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Sarıkaya’nın şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mustafa O., genç kadını tehdit etmeyi sürdürdü. Elektronik kelepçe takılan Mustafa O., iddiaya göre, Sarıkaya’nın öğrencilerinin ailelerini ve arkadaşlarını da tehdit etti. Sosyal medyada çektiği görüntüyü paylaşan Sarıkaya, “Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmam. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum. Beni görür diye balkonda çamaşır bile seremiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Sosyal medyadaki görüntüyü ihbar kabul eden Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Adana’da olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Şüphelinin ‘Dolandırıcılık’ Ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını, 49 suç kaydının bulunduğunu tespit etti. HTS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Mustafa O.’nun Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apart dairede kaldığını belirledi. Kaldığı adrese önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı yatak odasında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.