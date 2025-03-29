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        Mersin'de bayram öncesi cezeryeye talep arttı

        MERSİN'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:20
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        Mersin'de bayram öncesi cezeryeye talep arttı
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        MERSİN'in coğrafi işaretli geleneksel tatlılarından cezerye, Ramazan Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. 63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi talebin arttığını söyledi.

        Mersinlilerin vazgeçilmez tatları arasında olan cezerye, genellikle bayram şekerlerinin yanında ikram ediliyor. Tarihi çok eskilere dayanan; havuç, fıstık ve Hindistan cevizinin karışımıyla ortaya çıkan cezerye, özellikle bayramlarda vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. 2003 yılında coğrafi işaret tescili alan cezerye, başka şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

        63 yıldır cezerye ve lokum üretimi yapan Ögün Yozgat, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi. Kente gelen misafirlerin dönerken mutlaka cezerye götürdüklerini kaydeden Yozgat, “Cezerye tamamen doğal, havuçtan elde edilen bir ürün. Hem hafif hem de lezzetli bir tat. Bayram öncesi yoğunluk arttı. Vatandaşlar şeker ürünlerinin yanında, gelen misafirlere ikram etmek için lokum ile cezerye de alıyor” dedi.

        Diğer tatlı ürünlerine göre fiyatı daha uygun olan cezeryenin fıstıklısı 430, cevizlisi ve fındıklısı ise 339 TL’den müşteriye sunuluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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