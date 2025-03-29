Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti

Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu. Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Törene katılan Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, milletvekilleri ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bırakıp, vatandaşların bayramlarını kutladı.

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