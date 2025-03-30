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        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        MERSİN'in Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:05
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        Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
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        MERSİN’in Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada F.T.K. (18) yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

        Kaza, gündüz saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 10 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 10 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı F.T.K., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 9 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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