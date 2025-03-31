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        Liseliler antik kentleri temizledi, çektikleri kirlilik fotoğraflarıyla sergi açacaklar

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenciler ören yerlerini keşfedip, temizlik yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:44
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        Liseliler antik kentleri temizledi, çektikleri kirlilik fotoğraflarıyla sergi açacaklar
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrenciler ören yerlerini keşfedip, temizlik yaptı. Öğrencilerin çalışma sürecinde çektiği fotoğraflar, okulda düzenlenecek 'Turizm Haftası'nda sergilenecek.

        Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri; Kanlıdivane, Elaiussa Sebaste, Kızkalesi ve Korykos antik kentlerinin tarihi dokusunu yakından inceledi. Bölge tarihini öğrenip antik kentlerin önemini kavrayan öğrenciler, ardından çevrelerindeki kirliliği fotoğraflayarak farkındalık oluşturdu. Özellikle plastik atıklar ve diğer çöplerin tarihi dokuya verdiği zararı belgeleyen öğrenciler, bu soruna dikkat çekmek amacıyla harekete geçti. Fotoğraf çekimlerinin ardından öğrenciler, eldiven ve çöp poşetleriyle antik kentte temizlik de yaptı. Duyarlılıkla hareket eden öğrenciler, topladıkları çöplerle hem tarihi alanları temizledi hem de çevre bilincine katkı sağladı. Öğrencilerin çektiği fotoğraflar, okulda düzenlenecek 'Turizm Haftası'nda sergilenecek. 'Temiz çevre, temiz antik kentler' sloganıyla hazırlanacak olan sergi, ziyaretçilere hem tarihi mirasların önemini hatırlatacak hem de çevre duyarlılığı konusunda mesaj verecek.

        'ANTİK KENTLERİMİZİN TEMİZLİĞİNİ SAĞLADIK'

        Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Serdar Kuş, "Okulumuzdan 25 öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber antik kentlerimizi tanımak, resimlemek ve temizlemek adına bir proje gerçekleştirdik. Antik kentlerimizi gezdik. Oraların temizliğini sağladık. Çok güzel fotoğraflar çektik" dedi. 10'uncu sınıf öğrencisi Sultan Yağmur Uğuz ise öğretmenleriyle birlikte tarihi yerleri keşfedip, temizlediklerini söyledi. Uğuz, tarihi mekanların fotoğraflarını da çektiklerini ve sergi açacaklarını ifade etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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