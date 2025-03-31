ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 91-60
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digili, Samet BinerÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Araujo , Sinem Ataş 7, Rupert 8, MCcovan 2, Johannes 16, Pelin Derya Bilgiç 13 Pelin Derya Bilgiç , Derin YayaNESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Elif Çayır 3, Wallace 7, İlayda Güner 9, Serfa 81'İNCİ PERİYOT: 22-15DEVRE: 38-353'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49 Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 91-60 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digili, Samet Biner
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Araujo , Sinem Ataş 7, Rupert 8, MCcovan 2, Johannes 16, Pelin Derya Bilgiç 13
Pelin Derya Bilgiç , Derin Yaya
NESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Elif Çayır 3, Wallace 7, İlayda Güner 9, Serfa 8
1’İNCİ PERİYOT: 22-15
DEVRE: 38-35
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-49
Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın’ı 91-60 yendi. ÇBK Mersin 2 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de yarı final ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek.
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