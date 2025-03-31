Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 91-60

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digili, Samet BinerÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Araujo , Sinem Ataş 7, Rupert 8, MCcovan 2, Johannes 16, Pelin Derya Bilgiç 13 Pelin Derya Bilgiç , Derin YayaNESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Elif Çayır 3, Wallace 7, İlayda Güner 9, Serfa 81'İNCİ PERİYOT: 22-15DEVRE: 38-353'ÜNCÜ PERİYOT: 67-49 Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın'ı 91-60 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇBK Mersin - Nesibe Aydın: 91-60
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digili, Samet Biner

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 11, Anderson 24, Carleton 10, Araujo , Sinem Ataş 7, Rupert 8, MCcovan 2, Johannes 16, Pelin Derya Bilgiç 13

        Pelin Derya Bilgiç , Derin Yaya

        NESİBE AYDIN: Damla Gezgin 9, Wheeler 15, Merve Arı 9, Elif Çayır 3, Wallace 7, İlayda Güner 9, Serfa 8

        1’İNCİ PERİYOT: 22-15

        DEVRE: 38-35

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-49

        Basketbol Kadınlar Süper Ligi çeyrek final play-off ilk maçında ÇBK Mersin, Nesibe Aydın’ı 91-60 yendi. ÇBK Mersin 2 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de yarı final ilk maçında Galatasaray’ı konuk edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
        Mersin'de evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına a...
        Mersin'de evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına a...
        Liseliler antik kentleri temizledi, çektikleri kirlilik fotoğraflarıyla ser...
        Liseliler antik kentleri temizledi, çektikleri kirlilik fotoğraflarıyla ser...
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
        MHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti