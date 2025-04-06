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        Hatayspor - Eyüpspor: 0-1

        STAT:MersinHAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur SarıHATAYSPOR: Bekaj –Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:01
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        Hatayspor - Eyüpspor: 0-1
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        STAT:Mersin

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

        HATAYSPOR: Bekaj –Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 88 Okoronkwo) , Boutobba, Fernandes (Dk. 64 Rui Pedro), Bamgboye (Dk. Strandberg), Aboubakar

        EYÜPSPOR: Berke Özer-Umut Meraş, Claro, Robin Yalçın, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Vezo), Emre Akbaba (Dk. 71 Umut Bozok), Emre Mor (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Thiam (Dk. 84 Caner Erkin), Yalçın Kayan, Ampem (Dk. 84 Halil Akbunar)

        GOL: Dk. 23 Thiam (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Dk. 37 Bamgboye, Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 67 Massanga (Hatayspor), Dk. 14 Claro, Dk. 61 Ampem, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 76 Melih Kabasakal, Dk. 87 Caner Erkin (Eyüpspor)

        SÜPER Lig’in 30’uncu haftasında Hatayspor, Mersin’de Eyüpspor’u konuk etti. Karşılaşmayı konuk Eyüpspor 1-0 kazandı.

        15’inci dakikada sol kanattan hızlı atağa çıkan Eyüpsporlu Ampem’in savunma arkasına iyi hareketlenen Emre Mor’un şutunda top yan ağlarda kaldı.

        16’ncı dakikada Hataysporlu Boutobba’nın soldan arka direğe kullanıldığı korner atışında Cemali Sertel’in topu içeriye çevirdi. İyi yükselen Kerim Alıcı’nın kafasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

        23’üncü dakikada Hataysporlu Massanga’nın ceza sahası dışında kaybettiği topu önünde bulan Eyüpsporlu Thiam önde olan kaleci Bekaj’ın üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

        29’uncu dakikada gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl ceza alanına havadan gelen topu gelen pası takım arkadaşı Thiam’ın önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        39’uncu dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam’ın şutunda kaleci Berke Özer sağına uzanıp tehlikeyi çift yumrukla uzaklaştırdı.

        43’üncü dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Eyüpspor’lu Emre Mor’un sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        48’inci dakikada Eyüpsporlu Emre Mor’un ara pasında kaleciyle karşı kaşıya kalan Emre Akbaba’nın yerden vuruşunda kaleci Bekaj topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

        54’üncü dakikada takım arkadaşı Ampem’in pasıyla ceza alanına giren Eyüpsporlu Umut Meraş’ın sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

        80’inci dakikada Hataysporlu Boutobba sağdan ceza alanına ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer soluna iyi uzanarak gole izin vermedi.

        90’ıncı dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rui Pedro’nun barajın altından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer son anda uzanarak kontrol etti.

        Karşılaşma 1-0 bitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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