Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Antarktika'da doğayı gözlemleyip, fotoğraflıyor

        MERSİN kırsalında doğup büyüyen Erhan Zobu (34), gezi ve keşfetme merakı nedeniyle yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı ikliminin egemen olduğu Antarktika'da bulduğu iş sayesinde hem vahşi yaşamı gözlemliyor hem de fotoğraflıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antarktika'da doğayı gözlemleyip, fotoğraflıyor
        ABONE OL

        MERSİN kırsalında doğup büyüyen Erhan Zobu (34), gezi ve keşfetme merakı nedeniyle yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı ikliminin egemen olduğu Antarktika’da bulduğu iş sayesinde hem vahşi yaşamı gözlemliyor hem de fotoğraflıyor.

        Gülnar ilçesi kırsalında doğup-büyüyen Erhan Zobu, yeni yerler keşfedip, gezme merakı yüzünden lise eğitimin yarıda bırakarak Antalya’nın Alanya ilçesine gitti. Burada hem çalışarak hem de kurslara giderek İngilizce dilini geliştiren Erhan Zobu, kurvaziyer sektörünü keşfedince kariyer sitelerinde çeşitli pozisyonlarda başvurular yaptı. Başvurusunun ardından bir firmadan gelen onay ile dron operatörü ve fotoğrafçı olarak işe başlayan Erhan Zobu, 5 kıtada 65 ülke gezerek hayalinin peşinde giderek hem yeni yerler keşfetti hem de para kazanarak geçimini sağladı. Bir süre sonra şirket yetkilileri Erhan Zobu'ya, Güney Kutbu'nda yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı iklimi egemen olduğu Antarktika’da açık bir pozisyon teklif etti. Teklifi kabul eden Zobu, 6 aydır bazen batan, bazen doğan güneşi, katil balinaları ve penguenleri görüntüleyip, işinin keyfini çıkarmaya başladı.

        'PARADAN ZİYADE MANEVİ ZENGİNLİK ÇOK ŞEY KATTI'

        Çocukluğundan bu yana hep keşfetmeye karşı maceracı bir ruhunun olduğunu belirten Erhan Zobu, "Bu yola çıkarken Antarktika’yı, İzlanda’yı, Singapur’u Hong Kong’u görmeyi tahmin etmemiştim ama faklı ülkelerde, farklı insanların kültürlerine ortak olmanın mutluluğu kazandığım paradan ziyade manevi zenginlik olarak bana çok şey kattı. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha da gezmeye devam edeceğime inanıyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
        Bozyazı'da öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
        Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Mersin'de bir genç tartıştığı babasını tüfekle öldürdü
        Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
        Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
        Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı
        Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Silifke Kaymakamı Aslaner, İlçe Emniyet Müdürü Petek'i kabul etti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Paşaoğlu'nu kabul etti