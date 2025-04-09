Antarktika'da doğayı gözlemleyip, fotoğraflıyor

MERSİN kırsalında doğup büyüyen Erhan Zobu (34), gezi ve keşfetme merakı nedeniyle yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı ikliminin egemen olduğu Antarktika’da bulduğu iş sayesinde hem vahşi yaşamı gözlemliyor hem de fotoğraflıyor.

Gülnar ilçesi kırsalında doğup-büyüyen Erhan Zobu, yeni yerler keşfedip, gezme merakı yüzünden lise eğitimin yarıda bırakarak Antalya’nın Alanya ilçesine gitti. Burada hem çalışarak hem de kurslara giderek İngilizce dilini geliştiren Erhan Zobu, kurvaziyer sektörünü keşfedince kariyer sitelerinde çeşitli pozisyonlarda başvurular yaptı. Başvurusunun ardından bir firmadan gelen onay ile dron operatörü ve fotoğrafçı olarak işe başlayan Erhan Zobu, 5 kıtada 65 ülke gezerek hayalinin peşinde giderek hem yeni yerler keşfetti hem de para kazanarak geçimini sağladı. Bir süre sonra şirket yetkilileri Erhan Zobu'ya, Güney Kutbu'nda yeryüzünün en soğuk ve en fırtınalı iklimi egemen olduğu Antarktika’da açık bir pozisyon teklif etti. Teklifi kabul eden Zobu, 6 aydır bazen batan, bazen doğan güneşi, katil balinaları ve penguenleri görüntüleyip, işinin keyfini çıkarmaya başladı.