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        Göksu Deltası'nda sazlık yangını

        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:46
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        Göksu Deltası'nda sazlık yangını
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

        Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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