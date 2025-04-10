Göksu Deltası'ndaki sazlık yangını söndürüldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta dün akşam çıkan yangın söndürüldü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Ekipler, yangını saat 00.00 sıralarında kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.