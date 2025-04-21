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        Mersin'de Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri

        MERSİN'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Akdeniz'in masmavi gökyüzünde muhteşem bir gösteriye imza atarak, izleyenleri büyüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 00:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 00:55
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        Mersin'de Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
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        MERSİN’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Akdeniz’in masmavi gökyüzünde muhteşem bir gösteriye imza atarak, izleyenleri büyüledi.

        Türk Yıldızları’nın gösterisi, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda gerçekleşti. Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisi nedeni ile vatandaşlar sahile akın etti.

        Mersin Valisi Atilla Toros ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ilçe belediye başkanlarının izlediği gösteride Türk Yıldızları, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Türk Yıldızları gösteri sırasında, gökyüzünde renkli duman izleri gerçekleştirdiği hareketleri izleyen vatandaşlar cep telefonları, video kameraları ve fotoğraf makineleri ile anı kayıt altına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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