Mersin'de Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri

Mersin Valisi Atilla Toros ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ilçe belediye başkanlarının izlediği gösteride Türk Yıldızları, gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Türk Yıldızları gösteri sırasında, gökyüzünde renkli duman izleri gerçekleştirdiği hareketleri izleyen vatandaşlar cep telefonları, video kameraları ve fotoğraf makineleri ile anı kayıt altına aldı.

Türk Yıldızları’nın gösterisi, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda gerçekleşti. Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösterisi nedeni ile vatandaşlar sahile akın etti.

MERSİN’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Akdeniz’in masmavi gökyüzünde muhteşem bir gösteriye imza atarak, izleyenleri büyüledi.

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