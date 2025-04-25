Yeni Mersin İdman Yurdu son virajda

2'nci Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma savaşı veren ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle puanını 30’a çıkararak sıralamadaki yerini rakiplerinden daha iyi bir noktaya taşıyan Yeni Mersin İdman Yurdu, hafta sonu evinde konuk edeceği Vanspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda futbolcuların hırsı göze çarparken, takımda omzundaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Cuma Menize’nin yanı sıra geçen hafta oynanan Nazillispor maçında sakatlanan Alper Uludağ’ın haricinde eksik bulunmuyor. Son 5 haftada aldığı galibiyetler ile taraftarlarının yüzünü güldüren kırmızı-lacivertliler, rakiplerinin de son haftalarda puan kaybetmesi ile ligde kalma umudunu yükseltti. Vanspor maçında alınacak puan veya puanlar ile ligde kalması kesinleşecek olan Yeni Mersin İdman Yurdu’nda tüm planlar galibiyet üzerine.

TEKNİK DİREKTÖR CİNGÖZ: PUAN VEYA PUANLARDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Oynadıkları tüm maçların kendileri için birer final havasında olduğunu belirten Teknik Direktör Ahmet Cingöz, Vanspor maçına da aynı disiplin ile hazırlandıklarını söyledi. Sahada olan veya olmayan tüm futbolcuların aynı motivasyona sahip olduğuna dikkat çeken Cingöz, “Futbolcu kardeşlerimiz olağanüstü şekilde maça motiveler. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Pazar günü, taraftarlarımızı rahatlatma hedefindeyiz. Çünkü gerçekten de stres yükü çok yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi çok iyi geçirdik ama Vanspor da amaçları olan ve çok yetenekli oyunculara sahip bir takım. Nasıl bir takımla oynayacağımızı biliyoruz ve bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Puan veya puanlardan başka hiçbir şey düşünmüyoruz” dedi.

‘HERKES BİZE İNANSIN’ Mücadeleci bir yapısı olduğunu ve yol arkadaşlarını da bu doğrultuda tercih ettiğini dile getiren Cingöz, “İlk geldiğimiz günlerde ‘Düşmek diye bir şey yok’ demiştim. Ben hayatım boyunca mücadeleyi sevmiş bir insanım. Mücadele etmeyen, kavgacı olmayan insanlarla yol yürümedim, yürümem de. Oyuncu grubumuz savaşçı bir ruha sahip. Öyle korkularım olsaydı buraya gelmezdim. Burası benim memleketim, çok büyük sorumluluklar almış bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Burada müthiş bir aile ortamı var. Herkes çok inanmış ve arkamızda bizi destekleyen binlerce taraftarımız var. Herkes bize inansın” diye konuştu. ‘TÜM BENLİĞİMİZLE ORADA OLACAĞIZ’ Pazar günü oynanacak mücadelede, yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak herkesin yüreğini sahaya koyacağının altını çizen Cingöz, “Biz tüm benliğimizle orada olacağız. Orada mücadele eden bir takım görecekler. Bizlere güvensinler. Biz onların başlarını bu zamana kadar yere eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. Artık mutlu olacağımız, daha rahat geçeceğimiz maçların başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı.