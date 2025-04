Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayıma güveniyorum

CHPGenel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayıma, Ekrem Başkan'a güveniyorum, tam arkasındayım. Benim başkanım canlı yayında yargılansın. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun suçluluğuna millet ikna olursa siyaseti ben bırakıyorum" dedi.

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin üçüncüsü bugün Mersin'de gerçekleştirildi. Yenişehir Miting Alanı'ndaki toplanan binlerce Mersinli'ye hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem İmamoğlu'na, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, belediye bürokratlarına yapılan darbe girişiminden sonra, milli iradeye yapılan saygısızlıktan sonra milyonlar olup sokaklara taşanlar, meydanlara sığmayanlar, bugün Mersin'den hep birlikte 'İmamoğlu'nun özgürlük, adayımı yanımda, sandığı önüme istiyorum' demeye geldiler. Saraçhane'den, Maltepe'den, Samsun'dan, Yozgat'tan, Ankara'dan Mersin'e selam getirdik. Bugün bu meydanda narenciyeyi dalda bırakanlara, adaleti limon gibi sıkanlara karşı mitinge değil, eyleme geldik. Bugün, Mersin Türkiye'nin en huzurlu, en barış içinde yaşayan kentlerinden biri nasıl olduysa, gelecek seçimlerde sonra AK Parti gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek. O huzuru getirecek olan isimse bugün bizi Silivri'deki zindanından, odasındaki küçücük telefonundan koca yüreğiyle izleyen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dedi.

'BU MİLLETE İSTİKAMET DAYATMAK İSTEYENLAR VAR'

Bu ülkenin kolay kurulmadığını vurgulayan Özel, "Bağımsızlık da cumhuriyet de kolay kazanılmadı. 100 yıl boyunca zor zamanlardan geçtik. Çok kara kışlar gördük ama nerede tökezledik, nerede düştük, hep birlikte daha güçlü ayağa kalktık. Şimdi de kendini milletin üstünde görenler, bu millete istikamet dayatmak isteyenler var. Bu milletin nasıl bir millet olduğunu bir kişiden, bir zümreden, bir partiden çok daha güçlü ve çok daha büyük olduğunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya her gün gösteriyoruz. Çünkü bu millet her şeyi affeder. Yoksulluğa, sıkıntıya bile sabreder ama iradesini elinden almak isteyenlere sabretmez, onları affetmez. Bu millet sandığın değerini bilir ve sandığına her zaman sahip çıkar. Darbeler olur. Kimine hemen direnir, kimin de biraz gecikir ama eninde sonunda iradesinin arkasında, darbecilerin karşısında olur. Çünkü bilir ki sandık giderse, seçme hakkı giderse her şey tehlike altındadır. Bunu nereden bilir? Bunu şuradan bilir; Çanakkale Savaşı'nda bütün bir millet Çanakkale'yi bırakmamak için, oradan donanma geçmesin, işgal orduları geçmesin diye, Anadolu işgal edilmesin diye can vermiştir" diye konuştu.