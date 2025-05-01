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        MSK, Bursaspor'u ağırlayacak

        BASKETBOL Süper Ligi'nde play-off'a kalma mücadelesi veren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, 28'inci hafta mücadelesinde evinde oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:55
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        MSK, Bursaspor'u ağırlayacak
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        BASKETBOL Süper Ligi’nde play-off’a kalma mücadelesi veren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, 28'inci hafta mücadelesinde evinde oynayacağı Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların da kazanmak için oldukça istekli ve hırslı oldukları gözlendi. Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapılan antrenman sonrası açıklamada bulunan Başantrenör Can Sevim, karşılaşmada ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Son haftalarda alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü belirten Sevim, taraftarlara çağrıda bulunarak onların desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

        Mersinli basketbolseverlerin sezon boyunca verdiği desteğin, takımın geldiğin noktada önemli payı olduğunu vurgulayan Sevim, “Son haftalarda taraftarlarımızı üzdük farkındayız ama onların bize küsmemesi gerekiyor. Buraya gelip desteklemeleri gerekiyor. Son birkaç haftadır evimizde oynadığımız maçlarda da hep alışık olduğumuz desteği, buradaki kalabalık, bizimle beraber hop oturup hop kalkan seyirciyi görmüyoruz açıkçası. Bu da bizi üzüyor” dedi.

        Takımın iyi bir noktada olduğuna dikkat çeken Sevim, “Umarım onlar da bu takımın çok iyi bir noktada olduğunun ve play-off’a giden bu yolda desteği hak ettiğinin farkındadır. Biz, onlarla beraber kazanır onlarla beraber mutlu oluruz” diye konuştu.

        3 Mayıs Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Antrenmandan genel ve detay

        - Başantrenör Can Sevim’in açıklamaları

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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