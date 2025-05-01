MERSİN'de bir çiftlikten kaçan yarış atları, D-400 kara yolunda görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait çiftlikten kaçan 20 yarış atı, D-400 kara yolunda Adana yönünde dört nala koştu. Araçların arasından da geçen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı atlar vatandaşlar tarafından yakalanırken, bazıları da başka bölgelere dağılarak izlerini kaybettirdi.