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        Çiftlikten kaçan yarış atları, D-400 kara yolunda görüntülendi

        MERSİN'de bir çiftlikten kaçan yarış atları, D-400 kara yolunda görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:25
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        Çiftlikten kaçan yarış atları, D-400 kara yolunda görüntülendi
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        MERSİN'de bir çiftlikten kaçan yarış atları, D-400 kara yolunda görüntülendi.

        Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde iş insanı Mehmet Emin Karamehmet'in ailesine ait çiftlikten kaçan 20 yarış atı, D-400 kara yolunda Adana yönünde dört nala koştu. Araçların arasından da geçen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı atlar vatandaşlar tarafından yakalanırken, bazıları da başka bölgelere dağılarak izlerini kaybettirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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