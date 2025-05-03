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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor- Bursaspor: 89-82

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil GüngörMERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:05
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        Mersin Spor- Bursaspor: 89-82
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

        MERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.

        BURSASPOD YÖRSAN: Brown 11, Ömer Utku Al, De Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.

        1’İNCİ PERİYOT: 27-17

        DEVRE: 46-33

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-50

        Basketbol Erkekler Süper Liginin 28’inci haftasında Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82’lik skorla kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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