Mersin Spor- Bursaspor: 89-82
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil GüngörMERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör
MERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.
BURSASPOD YÖRSAN: Brown 11, Ömer Utku Al, De Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.
1’İNCİ PERİYOT: 27-17
DEVRE: 46-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-50
Basketbol Erkekler Süper Liginin 28’inci haftasında Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan’ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82’lik skorla kazandı.
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