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        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:30
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        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

        Olay, 16 Nisan'da ilçede faaliyet gösteren bir müzik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, kursta haftada 1 gün gitar eğitimi veren S.G.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren, yaşları 7-12 arasında değişen 7 kız çocuğu, durumu ailelerine bildirdi. Aileler polise giderek S.G. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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