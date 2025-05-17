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        Vatandaşların banka bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine veren şebeke çökertildi; 9 tutuklama

        MERSİN merkezli 4 ilde, vatandaşların banka hesap bilgilerini yurt dışında illegal bahis organizasyonlarına verdikleri tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:40
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        Vatandaşların banka bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine veren şebeke çökertildi; 9 tutuklama
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        MERSİN merkezli 4 ilde, vatandaşların banka hesap bilgilerini yurt dışında illegal bahis organizasyonlarına verdikleri tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet’ suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bir şebekenin vatandaşları ikna edip, ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı, ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurt dışında 100'den fazla illegal bahis organizasyonunu yürütenlere verdiği, hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı tespit edildi.

        Kimliği tespit edilen şebeke üyesi 38 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Malatya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yurt dışında olduğu belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma da sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 28 şüphelinin 9'u tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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