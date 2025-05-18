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        Mersin Spor- Darüşşafaka Lassa: 105-89

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Burhan Söylemezoğlu, Polat Parlak, Emin MoğulkoçMERSİN SPOR: Olaseni 5, Cobbs 16, Pineiro 9, Efianayi 15, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Deniz Kılıçlı, Tevfik AkdamarDARÜŞŞAFAKA LASSA: Tarık Süzgün 5, Tolga Akay, Sibande 14, Appleby 18, Enes Berkay Taşkıran, Moore 23, Tinkle 17, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay, Brajkoviç 41'İNCİ PERİYOT: 28-26DEVRE: 56-483'ÜNCÜ PERİYOT: 87-67Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:45
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        Mersin Spor- Darüşşafaka Lassa: 105-89
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Burhan Söylemezoğlu, Polat Parlak, Emin Moğulkoç

        MERSİN SPOR: Olaseni 5, Cobbs 16, Pineiro 9, Efianayi 15, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Deniz Kılıçlı, Tevfik Akdamar

        DARÜŞŞAFAKA LASSA: Tarık Süzgün 5, Tolga Akay, Sibande 14, Appleby 18, Enes Berkay Taşkıran, Moore 23, Tinkle 17, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay, Brajkoviç 4

        1’İNCİ PERİYOT: 28-26

        DEVRE: 56-48

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 87-67

        Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 30’uncu haftasında Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa’yı konuk etti. Karşılaşmayı 105-89 kazanan Mersin Spor normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayarak play-off'a kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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