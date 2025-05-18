Mersin Spor- Darüşşafaka Lassa: 105-89
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Burhan Söylemezoğlu, Polat Parlak, Emin MoğulkoçMERSİN SPOR: Olaseni 5, Cobbs 16, Pineiro 9, Efianayi 15, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Deniz Kılıçlı, Tevfik AkdamarDARÜŞŞAFAKA LASSA: Tarık Süzgün 5, Tolga Akay, Sibande 14, Appleby 18, Enes Berkay Taşkıran, Moore 23, Tinkle 17, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay, Brajkoviç 41'İNCİ PERİYOT: 28-26DEVRE: 56-483'ÜNCÜ PERİYOT: 87-67Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Burhan Söylemezoğlu, Polat Parlak, Emin Moğulkoç
MERSİN SPOR: Olaseni 5, Cobbs 16, Pineiro 9, Efianayi 15, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Cruz 27, Magnay 5, Canberk Kuş 6, Manek 17, Deniz Kılıçlı, Tevfik Akdamar
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Tarık Süzgün 5, Tolga Akay, Sibande 14, Appleby 18, Enes Berkay Taşkıran, Moore 23, Tinkle 17, Pecarski 6, Ege Demir 2, Ege Akçay, Brajkoviç 4
1’İNCİ PERİYOT: 28-26
DEVRE: 56-48
3’ÜNCÜ PERİYOT: 87-67
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 30’uncu haftasında Mersin Spor Kulübü, Darüşşafaka Lassa’yı konuk etti. Karşılaşmayı 105-89 kazanan Mersin Spor normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayarak play-off'a kaldı.
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