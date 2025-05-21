Mersin'de otomobilin çarptığı zabıta aracı devrildi: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet kullanmak için geçerli A1 sınıfı ehliyeti bulunan Mehmet Can Mercan yönetimindeki 33 SD 079 plakalı otomobil, ara sokakta seyir halindeki Toroslar Belediyesi’ne ait 33 TR 214 plakalı zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle zabıta aracı devrilirken, 1’i zabıta personeli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

MERSİN’de, motosiklet sürmek için geçerli A1 sınıfı ehliyet ile otomobil kullanan sürücüsünün çarptığı zabıta aracı devrildi. Kazada 1’i zabıta memuru 2 kişi yaralandı.

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