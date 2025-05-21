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        Mersin'de otomobilin çarptığı zabıta aracı devrildi: 2 yaralı

        MERSİN'de, motosiklet sürmek için geçerli A1 sınıfı ehliyet ile otomobil kullanan sürücüsünün çarptığı zabıta aracı devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:30
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        Mersin'de otomobilin çarptığı zabıta aracı devrildi: 2 yaralı
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        MERSİN’de, motosiklet sürmek için geçerli A1 sınıfı ehliyet ile otomobil kullanan sürücüsünün çarptığı zabıta aracı devrildi. Kazada 1’i zabıta memuru 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet kullanmak için geçerli A1 sınıfı ehliyeti bulunan Mehmet Can Mercan yönetimindeki 33 SD 079 plakalı otomobil, ara sokakta seyir halindeki Toroslar Belediyesi’ne ait 33 TR 214 plakalı zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle zabıta aracı devrilirken, 1’i zabıta personeli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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