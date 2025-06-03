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        Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü

        MERSİN'de M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:15
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        Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü
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        MERSİN'de M.A. (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner’i (35), çalıştığı tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Tanınmamak için peçe takıp kendisine kadın görünümü vererek saldırıyı gerçekleştiren M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E. gözaltına alındı.

        Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Peçe takarak kendisine kadın görünümü veren kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner'e ateş edip, aynı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin Güner'i sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi. Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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