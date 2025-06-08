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        Mersin'de tabiat parkında kaybolan kadın aranıyor (2)

        YÖRÜKÇADIRINDA BULUNDUMersin'de Kuyuluk Tabiat Parkı'nda dün akşam saatlerinde kaybolan Sevgül Barış (40), eski Mezitli Mahallesi'ndeki Yörük çadırında sağ bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 08.06.2025 - 12:58
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        Mersin'de tabiat parkında kaybolan kadın aranıyor (2)
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        YÖRÜKÇADIRINDA BULUNDU

        Mersin'de Kuyuluk Tabiat Parkı'nda dün akşam saatlerinde kaybolan Sevgül Barış (40), eski Mezitli Mahallesi'ndeki Yörük çadırında sağ bulundu. Kendi imkanlarıyla çadıra ulaştığı belirtilen Barış, tedbir amaçlı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu iyi olan Barış, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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