Din adamları, Mersin'deki Hoşgörü Mezarlığı'nda halkla bayramlaştı

MERSİN'de Kurban Bayramı’nın 3'üncü gününde 'Hoşgörü Mezarlığı 'olarak da adlandırılan Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen ‘Dinler Buluşması’ etkinliğinde, Müslüman, Hristiyan din adamları vatandaşlarla bayramlaştı.

Mersin'de 1930'lu yılların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından dünyada ırk ve inanç ayrımcılığının zirve yaptığı zamanlarda 1938 yılında açılan Şehir Mezarlığı, kentin birlikte yaşama kültürünün sembolü haline geldi.

Her yıl bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların kabrine ev sahipliği yapıyor. Hoşgörü Mezarlığı'nda her yıl Kurban Bayramı'nda din adamlarının katılımıyla dinlerin buluşması töreni yapılıyor. Bu yıl 27’ncisi düzenlenen tören, bayramın 3'üncü günü gerçekleştirildi.

Törende Müftülük İl Vaizi Bayram Genç, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Jawahar Jerry Cutinho, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin yan yana geldi. Programda, Mevlana Kültür Sanat ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar ney dinletisi sundu.