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        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:01 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:01
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        Mersin'de 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, Tarsus ile Akdeniz ilçesini birleştiren ve yapımı süren otobanda üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 33 ADJ 593 ile 01 AEP 401 plakalı otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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