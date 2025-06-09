Mersin'de sopalı kavga kamerada

3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, akaryakıt istasyonunun önünde sopalarla birbirine saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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