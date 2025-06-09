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        Mersin'de sopalı kavga kamerada

        MERSİN'in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde çıkan sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:11 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:15
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        Mersin'de sopalı kavga kamerada
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        MERSİN’in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde çıkan sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, akaryakıt istasyonunun önünde sopalarla birbirine saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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