YKS'ye hazırlanan öğrenciler, kütüphaneye 'kamp' kurdu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde üniversite hayali kuran gençler, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi son hazırlıklarını adeta kamp kurdukları halk kütüphanesinde yapıyor.

Sessiz ve verimli ortamı, sunduğu olanaklar ve öğrenci dostu yapısıyla ilgi gören Erdemli Halk Kütüphanesi, sınava hazırlık kampına dönüşmüş durumda. Kütüphane özellikle son haftalarda öğrencilerle dolup taşarken, açılış saatinden kapanış saatine kadar neredeyse hiç boş kalmıyor. Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelen öğrenciler, gün boyu ders çalışarak, sınava hazırlanıyor.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Kütüphane müdürü Ali Şekerci, "Çok güzel ve olanakları fazla olan kütüphanemizde, YKS'ye az bir süre kala öğrencilerimiz burada yoğun şekilde çalışıyor. Adeta kamp kuran öğrencilerimiz, sessiz ve güzel bir ortamda sınava hazırlanıyor. Kütüphanelerimiz, şu sıralar sınav maratonundaki öğrencilerle dolup taşıyor. Bizler de onlara en iyi ortamı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kütüphanemizde kablosuz internet, klima, kaynak, dijital materyallerin olması nedeniyle öğrencilerimiz büyük ilgi gösteriyor. İnşallah tüm emekleri karşılığını bulur" dedi.