Akkuyu NGS personeli, AFAD'ın arama kurtarma eğitimine katılıyor

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimlerine katılıyor. Gönüllü arama kurtarma ekibi üyeleri, düzenli olarak arama kurtarma eğitimlerine katılıyor.

Hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimler, acil durum koşullarında keşif faaliyetlerinin yürütülmesi, arama kurtarma operasyonlarının organizasyonu, kişilerin tahliyesi, taktiksel özel hazırlık ve harita okuma-topografya gibi pek çok ayrı konuyu içeriyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nükleer Güç Santralinin temel çalışma prensiplerinden biri, her türlü duruma karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmaktır. Akkuyu NGS sahasında, profesyonellerin ve Türkiye'nin devlet kurumları tarafından resmi olarak akredite edilmiş itfaiye teşkilatı personelinin yer aldığı acil durum kurtarma ekipleri bulunmaktadır. 2023 yılından bu yana, bu hizmetin verilebilmesi için kadro dışı bir arama kurtarma ekibi de oluşturuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasından gönüllüler, şirket içinde seçildikten sonra AFAD'ın özel eğitim merkezinde 2 haftalık bir eğitim almaları için gönderiliyor. Burada kurtarma çalışmaları için gerekli teorik ve pratik bilgileri alan çalışanlar, fiziksel yeterlilik testlerinden de geçiyorlar" diye konuştu.