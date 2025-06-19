Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu NGS personeli, AFAD'ın arama kurtarma eğitimine katılıyor

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimlerine katılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu NGS personeli, AFAD'ın arama kurtarma eğitimine katılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimlerine katılıyor. Gönüllü arama kurtarma ekibi üyeleri, düzenli olarak arama kurtarma eğitimlerine katılıyor.

        Hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimler, acil durum koşullarında keşif faaliyetlerinin yürütülmesi, arama kurtarma operasyonlarının organizasyonu, kişilerin tahliyesi, taktiksel özel hazırlık ve harita okuma-topografya gibi pek çok ayrı konuyu içeriyor.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nükleer Güç Santralinin temel çalışma prensiplerinden biri, her türlü duruma karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmaktır. Akkuyu NGS sahasında, profesyonellerin ve Türkiye'nin devlet kurumları tarafından resmi olarak akredite edilmiş itfaiye teşkilatı personelinin yer aldığı acil durum kurtarma ekipleri bulunmaktadır. 2023 yılından bu yana, bu hizmetin verilebilmesi için kadro dışı bir arama kurtarma ekibi de oluşturuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasından gönüllüler, şirket içinde seçildikten sonra AFAD'ın özel eğitim merkezinde 2 haftalık bir eğitim almaları için gönderiliyor. Burada kurtarma çalışmaları için gerekli teorik ve pratik bilgileri alan çalışanlar, fiziksel yeterlilik testlerinden de geçiyorlar" diye konuştu.

        Eğitimin sonunda katılımcılara, acil durum kurtarma çalışmalarındaki becerilerini onaylayan devlet onaylı sertifikalar verilecek. Eğitimler geçen yıldan bu yana düzenli olarak yapılıyor. Geçen yıl 32 Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı kursu tamamlarken, bu yıl AFAD eğitim merkezinde 45 kişinin daha kursu başarıyla bitirmesi öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları

        Benzer Haberler

        Mühendis, kızı için kayak simülasyonu tasarladı
        Mühendis, kızı için kayak simülasyonu tasarladı
        YKS'ye hazırlanan öğrenciler, kütüphaneye 'kamp' kurdu
        YKS'ye hazırlanan öğrenciler, kütüphaneye 'kamp' kurdu
        Bozyazı'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendir...
        Bozyazı'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendir...
        Mersin'de bilgi ile ayet ve hadis ezberleme yarışması düzenlendi
        Mersin'de bilgi ile ayet ve hadis ezberleme yarışması düzenlendi
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Mersin'de panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mersin'de panelvanın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı