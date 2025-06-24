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        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor

        MERSİN'inSilifke ilçesinde yaşayan turizmci Emrah Gemalmaz'ın fındıkla besleyip, 'Belta' ismini verdiği sincap, yanından ayrılmıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:15
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        Omzundan inmeyen 'Belta' ile yat turları düzenliyor
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        MERSİN'inSilifke ilçesinde yaşayan turizmci Emrah Gemalmaz'ın fındıkla besleyip, 'Belta' ismini verdiği sincap, yanından ayrılmıyor. Gemalmaz, "Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor" dedi.

        Yayla evinde oturan Emrah Gemalmaz'ın yanına, 2 ay önce ağaçtan inen bir sincap geldi. Gemalmaz'ın uzattığı fındığı yiyen sincap, bir süre sonra tekrar yanına geldi. Emrah Gemalmaz, beslemeye başladığı sincaba 'Belta' ismini verdi. Gemalmaz'a alışan sincap, sürekli omuzlarında gezmeye başladı. Yayla evinden ayrılırken Belta'yı bırakamayan Gemalmaz, onun evin bir bireyi haline geldiğini söyledi. Gemalmaz, "Belta'yı orada bırakmak istedim. Korumasız olduğunu düşündüğü için yanımızdan ayrılmadı. Doğal ortamından uzaklaşmasın diye ağaçlara bırakıyorum. Haftada 2-3 gün köyümüze götürüyorum. Bahçede dolaşıyor, ağaçlara tırmanıyor. Şimdi beraber kalıyoruz. Beraber yat turlarına gidip, geliyoruz. Omzundan inmiyor. Bütün bakımlarını yapıyorum. Onu bir hayvan olarak değil; bir dost, arkadaş olarak görüyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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