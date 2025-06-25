Tarsus Doğa Parkı, yeni yavrularla renklendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Doğa Parkı'nda yenigoğan lemur, geyik, zebra, tay ve 2 ayı yavrusunun dahil oluşuyla daha da renklendi.

Farklı türdeki birçok hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'na yenidoğan lemur, geyik, zebra, tay ve Sivas’ta ormanda bulunan 2 ayı yavrusu da eklendi. Doğum sezonu olması nedeniyle toynaklı ve kanatlı hayvanlarda da çok sayıda yeni yavru hayata 'merhaba' dedi. Yaz mevsiminin gelmesiyle doğumların başladığını söyleyen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda görevli biyolog Yılmaz Ölmez, "Yeni doğumların arasında zebralarımız, lemurlarımız, geyiklerimiz var. Kanatlı grubunda da kaz, ördek ve sülünlerin yeni üyeleri parkın cıvıltısına dahil oldu. Maymunlarda ve primat grubunda doğumları bekliyoruz" diye konuştu.

Doğan hayvanların bakımını çoğu zaman annelerinin yaptığını ancak annenin bakmadığı durumlarda kendilerinin devreye girdiğini söyleyen Ölmez, "Olumsuz bir durumla karşılaşırsak, yavruları kuvöze alarak bakımlarını orada yapıyoruz. Bu kapsamda daha önce bakıp büyüttüğümüz babun, örümcek maymunları ve sırtlanımız oldu" dedi.

'YAVRUSU OLAN HAYVANLAR DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR' Her detayın düşünüldüğü parkta sergilenmeyen ama bakımlarını üstlendikleri İngiliz atı sürüsü olduğunu ve bir de tayın dünyaya geldiğini ifade eden Ölmez, "Ayrıca Sivas’tan gelen 2 ayı yavrumuz da var. Anneleri vurulmuş ya da terk etmiş, çoban tarafından bulunmuşlar. 10-15 gün vatandaşlar bakmış. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne vermişler. Onlar da bizimle iletişime geçtiler. Biz de burada yavru ayıların artık ev sahipliğini yapıyoruz. Yavrusu olan hayvanlar daha çok ilgi görüyor. Zebra yavrumuz Tarsus Doğa Parkı’nın ilk zebra yavrusu. Gelen vatandaşlar zaten soruyorlardı, şimdi yavru diye direkt onların yanına geçiyorlar, daha da fazla ilgi çekiyor. Ayrıca gelen konuklar gezerken geyik yavrularını da görüyorlar. Lemurlar zaten çok sosyal varlıklar. O yüzden yavrusu olan hayvanlar daha fazla ilgi çekiyor” ifadelerini kullandı. Yeni yavruların olduğu Tarsus Doğa Parkı’na ziyaretçileri de davet eden Ölmez, "Buraya gelenler hem hayvanlarla hem de doğayla iç içe zaman geçirme imkanı bulabilirler. Ayrıca çok güzel manzaralar eşliğinde kafeteryamızdan da faydalanabilirler. Vatandaşlar burada eğlenceli bir şekilde hayvanlarla iç içe 3-4 saatlerini geçirebilirler" dedi.