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        Durdurulan kamyonetten 332 bin uyuşturucu hap çıktı

        MERSİN'de bir kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:00
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        Durdurulan kamyonetten 332 bin uyuşturucu hap çıktı
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        MERSİN'de bir kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonet, dronla takip edilerek durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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