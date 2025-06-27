Durdurulan kamyonetten 332 bin uyuşturucu hap çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonet, dronla takip edilerek durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

MERSİN'de bir kamyonette yapılan aramada 332 bin 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü S.H. tutuklandı.

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