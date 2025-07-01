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        Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:40
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        Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülendi
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Yanan bölge, havadan görüntülendi.

        Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda, 29 Haziran günü saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürüldü. Yangın, dün sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında 50 hektar alan zarar gördü.

        '1 YILDA 3 BÜYÜK YANGIN ATLATTI'

        Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy, yanan bölgeyi dronla havadan görüntüledi. Köksoy "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksu deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye’deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye’nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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