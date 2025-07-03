41 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, kızının evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 10 farklı dosyadan kesinleşmiş toplam 41 yıl hapis cezası bulunan M.A.’nın adresini tespit etti. M.A.’nın kızının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınla M.A. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A. cezaevine gönderildi.

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