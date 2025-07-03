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        41 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, kızının evinde yakalandı

        MERSİN'de kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:50
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        41 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, kızının evinde yakalandı
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        MERSİN’de kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan M.A., saklandığı kızının evinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçundan aranan ve hakkında 10 farklı dosyadan kesinleşmiş toplam 41 yıl hapis cezası bulunan M.A.’nın adresini tespit etti. M.A.’nın kızının evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınla M.A. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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