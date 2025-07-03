Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Mut ve Gülnar ilçelerinde orman yangını çıktı. Gülnar'da yangın kısa sürede söndürülürken, Mut ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Mahallede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, ormandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.

Öte yandan, Gülnar ilçesinde Saray Mahallesi'nde bulunan çöp alanında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.