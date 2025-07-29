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        İş hanında yüksekten düşen çocuk öldü

        MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner (12) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:35
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        İş hanında yüksekten düşen çocuk öldü
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        MERSİN'in Anamur ilçesinde bir iş hanının içinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner (12) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eyüp Can Güner'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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