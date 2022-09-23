Mersin'de evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki ikametten yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemelerde, şüphelinin D.Y. olduğu belirlendi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Emniyete götürülen D.Y'nin işlemleri sürüyor.