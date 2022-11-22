Mersin'de havuz kenarındaki boşluğa düşen çakal kurtarıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tesisin havuz kenarındaki boşluğa düşen çakal çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Karabucak Atıksu Arıtma Tesisi çalışanları çamur havuzları yanında bulunan boşluğa bir çakalın düştüğünü fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine tesise giden Tarsus Doğa Parkı yetkilileri, itfaiye ekiplerinin desteğiyle çakalı bulunduğu yerden çıkardı.

Doğa parkında tedavisi yapılan çakal, Tarsus Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerince doğaya salındı.





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