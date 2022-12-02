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Mersin'de jandarma, öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

AA

Mersin'de jandarma, öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere güvenli internet eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere güvenli internet kullanımını anlatan ekipler, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya etkinlikleri ve zararlı içerikler hakkında uyarılarda bulundu.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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