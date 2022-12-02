Mersin'de jandarma, öğrencilere güvenli internet kullanımını anlattı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere güvenli internet eğitimi verdi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Kapızlı Rasim Bozbey Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere güvenli internet kullanımını anlatan ekipler, teknoloji bağımlılığı, sosyal medya etkinlikleri ve zararlı içerikler hakkında uyarılarda bulundu.



Ekipler, bilgilendirmenin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



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