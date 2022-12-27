Silifke'de jandarma, "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında işçilere bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri kapsamında Silifke Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Balık paketleme tesisindeki çalışanlarla bir araya gelen ekipler, "Kadına El Kalkamaz" projesini anlattı.

Katılımcılara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verilen etkinlikte uygulamalarla ilgili broşür dağıtıldı.

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