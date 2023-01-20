Mersin'de karne alan öğrencilere döner ikram edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir işletme, öğrencilere karne hediyesi olarak döner ikramında bulundu.

İşletme sahibi Nuran Gönder, iş yerine karneyle gelen öğrencilere döner ikram etti.

Gönder, öğrencileri bir nebze olsun mutlu etmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Döner ustası Mustafa Çınar da karneler gününe özel 50 kilogramdan fazla döner hazırladıklarını ifade etti.

Öğrenciler de kendilerine ikramda bulunan Gönder ve çalışanlara teşekkür etti.

Gülnar ilçesinde de 29 okulda 3 bin 355 öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı.



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